Başkan Palancıoğlu, Pazarcı Esnafı ile Buluştu

Mustafa Palancıoğlu, pazarcı esnafı ile bir araya gelerek esnafa pazar yeleği ve önlüğü hediye etti.

Toplantıda tek tek pazarcı esnafını dinleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Pazarcı esnafımızı seviyor onlar için daha nitelikli ve konforlu pazar yerleri yapıyoruz. Küçük esnaf ekonominin temel dinamikleridir. Buluşma toplantılarımız çerçevesinde meyve sebze pazarımızda pazarcılarımızda kiracı olan esnaflarımızla bir araya geldik. Rabbim çarşımızın, pazarımızın bereketini eksik etmesin. Kayseri'ye kaliteli ürün gelmeli vatandaşlarımız kaliteli ürün yemeli diye düşünüyorum. Sizlerin işi çok zor gece gündüz çalışıyorsunuz. Kazandığınız para en helal para. Ben de sürekli evimin ihtiyaçlarını pazardan karşılıyorum. Hem kaliteli hem uygun fiyatlar. Bu vesile ile de pazarcılarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Yeni yaptığımız modern kapalı pazar yerlerimizde de hem vatandaşımız ve pazarcı esnafımız rahat bir ortamda alışveriş yapacaklar. Rabbim helalinden bol kazanç nasip etsin. Sizlere çalışırken kullanmanız için yelek ve önlük yaptırdık. İyi günlerde kullanmanızı diliyorum. Toplantımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.