Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti

Mustafa Palancıoğlu, İlim Yayma Vakfı'nın 2021 yılı Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri dalında ödül alan Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ı tebrik etti.

Başkan Palancıoğlu, yayınlamış olduğu mesajında şunlara yer verdi; “2021 İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyetince ortak düzenlenen 2021 İlim Yayma ödüllendirme töreni de Erciyes Üniversitesi Analitik Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ın ödüllendirilmesinden gurur duyduk. Kayserimiz bir bilim merkezidir. Bir dünya üniversitesi olan Erciyes Üniversitemizin başarıları ve akademik çalışmaları bilime katkı sağlamakta, dünya biliminde ses getirmekte ve örnek gösterilmektedir. Şehrimiz adına gurur duyuyoruz. Daha önce de TÜBİTAK tarafından birçok kez ödüllendirilen Prof. Dr. Mustafa Soylak'ı hocamızı bu başarısından dolayı tebrik ediyorum."