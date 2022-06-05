Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı

Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımını, Melikgazi Belediyespor Kulübü Wushu takımının şampiyonlarını, Okullar Arası Bisiklet Türkiye şampiyonlarını ve antrenörlerini belediyede ağırladı.

Sporun ve gençlerin yanında olmayı her zaman sürdüreceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Bugün başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcularımızla buluştuk. Spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Spor insanların ve toplumun gelişmesine ve birlik beraberlik duygusunun artmasına vesile oluyor. Kayseri'de ve Melikgazi'mizde çocuklarımızın ve gençlerimizin spor faaliyetlerinden uzak kalmaması adına çeşitli projeler yapıyor ve destek oluyoruz. Sağlıklı bir nesil sağlıklı bir toplum, geleceğimiz için önemli. Kayseri'mizin adını her platformda duyuracağız ve tüm spor branşlarını desteklemeye devam edeceğiz. Sporcularımız, sporla ilgilendiği için diğer akranlarınıza göre hem fiziksel hem de zihinsel avantajları oluyor. Bu önemli başarılara imza atan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Başarılı sporcularımızın daima yanındayız. O kadar çok madalya kazandılar, o kadar büyük başarılara imza attılar ki hepsiyle ayrı ayrı gurur duyduk” diye konuştu.