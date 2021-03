Başkan Palancıoğlu, şehitliği ziyaret etti

Mustafa Palancıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yaparak, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti.

Günün anlamına özel bir açıklama yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kartal'daki askeri şehitliğimiz ve asri mezarlığımızdaki polis şehitliğini ziyaret ederek dualar ettik. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kapsamında buradayız. Tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Mekânları cennet olsun. Rabbim ülkemize ilelebet payidar olmayı nasip eylesin. Bizler her zaman şehit ailelerimizle bir araya geliyoruz. Ama her geldiğimizde de duygulanıyoruz. Cenab-ı Allah ülkemizin ve bizlerin gücünü her zaman var etsin, ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm gazilerimizden de Allah razı olsun.” dedi.