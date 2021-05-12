Başkan Palancıoğlu şehitlikte dua etti

Mustafa Palancıoğlu, şehit aileleriyle bayramlaşarak şehitlerin kabri başında dua etti.

Arefe Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Arefe Günü. Bizlerde bugüne özel Polis Şehitliğimizdeyiz. Cenab-ı Allah şehitlerimizden razı olsun, mekanları cennet olsun. Gazilerimize minnet borçluyuz. Son yıllarda çok şehit verdik. Ülkemizin ve İslam âleminin çok düşmanı var. Filistin'de 2 gündür şehit veriyoruz. İsrail masum insanları katlediyor. El ele vermememiz gereken en önemli günlerdeyiz. Cenab-ı Allah Arefemizi mübarek kılsın. Tüm Müslüman Âleminin ve hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim beraberliğimizi daim etsin, ülkemizi her zaman payidar kılsın” ifadelerini kullandı.