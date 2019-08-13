Başkan Palancıoğlu: "Şehri korumak ve geliştirmek vatandaşların da görevi"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehri korumak ve geliştirmek sadece bizim değil bütün yaşayan vatandaşların da görevi" dedi.

Başkan Palancıoğlu kentteki belediyelerin maddi açıdan sıkıntısı olmadığını ancak belediyelerin kamu kaynağını en iyi şekilde yönetmesi gerektiğini söyledi. Palancıoğlu; "Burası nüfus olarak Kayseri'nin en büyük ilçesi. Dolayısıyla burada belli potansiyel, fırsat olduğu için burası geçmişten beri biraz daha maddi açıdan rahat bir belediye. Tabi kentsel dönüşüm olması belli bir maddi olarak sıkışma zamanı olmuş ama bunlar çok rahat yönetilebilecek çalışmalar. Melikgazi Belediyesi'nin İller bankası haricinde bir borcu yok. Yine de tüm belediyelerde olduğu gibi ekonomik daralmalardan dolayı attığımız adımları dikkatli atmaya çalışıyoruz, yanlış bir yere girmeyelim. Kayseri'deki hiçbir belediye maddi açıdan sıkıntıda değil. Tabi belediyelerin kamu kaynağını en iyi şekilde yönetmesi, verimliliği artırması çok önemli. Ben biraz daha planlı çalışıyorum; altyapı bitmeden asfalt dökmemek prensiplerimden bir tanesi. Yaptığımız işleri mümkün olduğunca nitelikli yapmaya çalışıyoruz ki ömrünü bir kat iki kat uzatabilirsek belediyenin önümüzdeki yıllarda üzerine düşen yükü azalsın. Bu sayede elimizdeki parayı daha nitelikli yatırımlara yatıralım diye. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesi gerçekten güzel bir belediye. Burada çok daha farklı projeleri hayata geçirmek için elimizden geldiğince tasarruf yapıyoruz. Rutin işlerimizi yapmada herhangi bir sıkıntımız yok ama ilave projeler yapacağınız zaman ister istemez ilave kaynaklara ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu kaynakları oluşturmanın mücadelesini vereceğiz" dedi.

"Şehri korumak ve geliştirmek sadece bizim değil vatandaşların da görevi"

Altınoluk mahallesine paraşüt pisti gibi yani bir park yapılacağı müjdesini veren Başkan Palancıoğlu, hizmetlerin kalitesi ve tasarruf sağlamak için vatandaşların belediyenin hizmetlerine destek vermesi gerektiğini söyledi. Projeler hakkında bilgiler veren Başkan Palancıoğlu; "Projelere başladık, özellikle projeleri uygularken kamuyuz diye kendimizi avantajlı konuma sokmak istemiyoruz. Dolayısıyla bizim şuanda ilk yaptığımız çalışma saha analizleri. Bir mimari projeyi en az 7-8 defa revize ederek hayata geçiriyoruz. Bu yaptığımız mimariyi daha sonra ihaleli bir şekilde hayata geçireceğiz. Ama yalıtımından proje tamamlanıncaya kadar dört dörtlük, en güzel yatırımın kamu tarafından yapılmış olmasını sağlayacağız. Çünkü yaptığınız tesis eğer nitelikliyse ömrü 20 yıl değil de 50 yıl olabiliyor. Dolayısıyla kamu üzerindeki yük azalıyor. Aynı şekilde asfaltta bazen görüyorsunuz asfalt yeni atılmış 2 sene olmuş veya yaya kaldırımı yeni yapılmış ama paramparça olmuş. Dolayısıyla sizin tekrar asfalt ve kaldırım yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla işi sadece ucuza yaptırmak değil en kalitelisini yaptırmak ve tekrar tekrar yaptıracağınıza tek bir defa yaptırıp kamu üzerine düşen yükü azaltmanız lazım. İkincisi bazı yerlerde şehir planlamalarında hatalar var ben bu konunun uzmanı olduğum için Talas'ta bu konuyu düzelttik. Bakıyorsunuz binanın 4 tarafından yol geçmiş güvenli değil. Çocuklar adımını dışarıya attığında binanın her tarafının yol olmasından dolayı kazaya sebebiyet veriyor. Dolayısıyla asfalt, kaldırım ve sürekli bir temizlik maliyeti var. Bundan dolayı siteleşmenin önünü açan özellikle fazla ve gereksiz yolları kapatıp trafik kazalarını önleyen bir yaklaşımla şehrin daha önceden beridir gelişmiş ve planlanmış olan yerleşim alanlarını tekrar gözden geçirip bazı caddeleri kaldırıyoruz. Altınoluk mahallesine yeni bir park yapıyoruz, yamaç paraşüt pisti gibi çok güzel bir alan. Orada bulunan gereksiz yollar vardı, kazaya sebebiyet vermemesi için onları kaldırdık ve yeşil alan yaptık. Bu bahsettiğim yer düşey olarak binaların yoğun olduğu bir yer. Dediğim gibi planlı çalışarak çok büyük tasarruf sağlanabiliyor. Bürokrasi konusunda Kayseri gerçekten iletişimde kuvvetli, biz çoğu zaman yazı yazmaya başlamadan önce sağ olsun il müdürlerimiz, büyükşehirimiz iş birliği içerisinde çözüyoruz. Ama yanlış planlama birçok şeyi bertaraf edebiliyor. Kamunun üzerindeki yükü azaltmak için önleyici tedbirler alınması lazım. Bu sadece asfalt ile değil aynı zamanda çöp optimizasyonu yapmamız lazım. Belediyelerin üzerindeki en büyük yüklerden bir tanesi çöp toplama gideridir. Çöp toplanırken planlı bir çalışma yapılmadığı için gideriniz en az 2 kat artar. Dozundan çok ilaçlama da doğru değil, doğanın dengesini bozuyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine giderseniz ilaçlamanın yasak olduğunu göreceksiniz. Ama bizim vatandaşımız maalesef bağlık alanda yaşıyor, her taraf yeşil ama burada sinek istemiyor. Yani tezat bir durum söz konusu, bir de yurt dışına sattığımız bazı sebze ve meyveler geri geliyor. Normal ilaçlamanın 3 veya 5 katı fazla ilaçlama yapıldığı için bu durum meydana geliyor. İlaçlar kimyasallardan oluşuyor ve belli bir ölçüsü var bu işlerin kontrol altında olması lazım. Dilenci meselesinde vatandaşımız dilencilere para verdikçe dilencilerin sayısı artıyor. Çalışmadan para kazandığınız için bu karlı bir iş. Vatandaşlarımızın belediyelerin yaptığı işlere destek vermesi hem tasarruf açısından hem yapılan hizmetlerin kalitesi açısından çok önemlidir diye düşünüyorum. Sonuçta hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehri korumak ve geliştirmek sadece bizim değil bütün yaşayan vatandaşların da görevi. Mahalle baskısı iyi bir şey, sokağa birisi bir şey attığı zaman 'neden o çöpü attınız' diyebilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

İlçenin önemli bölgelerinde otopark sorununu çözmek için çalışmalar yapılacağını kaydeden Palancıoğlu; "Ben merkez alan belediye binasının olduğu yerden Kiçikapı'dan Güllük Mahallesine kadar olan alan bizim misafir odağımız olarak önemli bir alan görüyorum. Şehir dışından gelen bütün misafirler şehir merkezine geliyorlar ama maalesef otopark konusunda sorunlar var. Ama bu bölgede mülkiyet sorunu var hissedarlar çok. Davalar uzun sürdüğü için mülkiyeti almadan bir şey yapamıyoruz. Biz önümüzdeki 5 senede hem kamulaştırma hem satın alma yoluyla bu kötü yerleri önce temizlemenin mücadelesini vereceğiz. Bir diğer konu yüksek katlı bölgelere Çevre Bakanlığının bir desteği olacak, eski Atatürk evinin çevresindeki yüksek katlı binalar yıkılıp onların yerine 2 katlı yerler yapılacak. Ama sadece bu da yetmez Hunat ve Kiçikapı bölgesinde de birçok yapı var, buralardaki amacımız bu temizliği yapıp yüksek katlıları yavaş yavaş aşağıya indirmek. Bunun için daireleri satın alıp onları yıktıktan sonra aşağıdaki dükkanların kalmasını sağlamak üzere bir çalışma yapıyoruz. Bu bölgelerde yapmak istediğim en büyük projelerden bir tanesi kapalı katlı yeraltı otopark yapmak. Bazı bölgelerdeki yollar trafiğe kapatılabilir ama esnaflarımızla da görüşmemiz lazım. Bu bölgeleri ayağa kaldırmak için inşallah 5 yıl boyunca mücadele edeceğiz” diye konuştu. Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı;

“Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum birlik ve beraberliğimiz bozulmasın sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara eriştirsin yüce Allah. En önemli uyarımız trafikle ilgili bayram sırasında ve sonrasında mutlaka emniyet kemerlerini takmaları, hız sınırlarına uymaları, uykusuz araç kullanmamaları ve dikkatli bir şekilde araç kullanmalarını talep ediyorum.”