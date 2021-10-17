Başkan Palancıoğlu: “Serbest bölgede istihdamın ve üretimin artması için çalışıyoruz”

Mustafa Palancıoğlu, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür Emel Emirlioğlu, heyet üyeleri ve Serbest Bölge Yönetim Kurulu ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Serbest Bölge'nin Kayseri'nin göz bebeği bir üretim üssü olduğunu söyleyen Mustafa Palancıoğlu, "Birlik ve beraberlik içerisinde Serbest Bölgemize en faydalı hizmetleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kayseri'nin İhracat Üssü Serbest Bölgemizde, çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda en önemli çalışma olan sanayicilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak gümrük giriş kapısı ile ilgili son aşamaya da geldiğimizi hatırlatmak isterim. Serbest Bölge'mizin büyümesi, sanayicilerimizin taleplerinin karşılanması, üretim ve istihdamın artması için gayretle çalışıyoruz. Bugün de Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür Emel Emirlioğlu ve heyet üyeleri ile Serbest Bölge'de istişare toplantısı yaptık. Kendilerine değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Kayseri'nin ihracat üssü Serbest Bölge'mizin potansiyelini en iyi şekilde yansıtmak için durmak yok. Yeni projeler ve yatırımların yanı sıra, Bakanlığımızın desteği, sanayicilerimizin özverisi ve tüm paydaşlarımızın vizyonuyla Serbest Bölge'mizi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.