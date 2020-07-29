Başkan Palancıoğlu, Serkent kurban pazarı denetiminde

Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi Mimarsinan Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Serkent mevkiinde yer alan kurban satış pazarını denetledi.

Kurban satış alanında esnaf ve vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını kesebilecekleri ortamlar oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını hatırlattı.

İlçe sınırları içerisinde iki ayrı alanda kurbanlık satış alanı oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi olarak Kurban Bayramı süresince huzurlu ve rahat bir bayram için tedbirler alındı. Kurban satış alanında belediye olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi. Düzenli ve steril kapalı alanların oluşmasını sağladık. Sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmaya çalıştık. Bu alan sürekli ilaçlanıyor. Özellikle bu bayramın özelliği gereği temizlik işlerinde çalışan personele takviye ekip ilave ettik. Kurban satış yerleri ile kurban kesim yerlerinde deterjanlı yıkama ve ilaçlama yapılacak. Bu vesile ile öncelikle bu huzurlu bayramları yaşamamıza imkan sağlayan şehitlerimize minnettarlığımı sunmak istiyorum. Şehit aileleri başta olmak üzere gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, Türk milletinin ve tüm İslam Âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.”