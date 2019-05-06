Başkan Palancıoğlu Seyitgazi Mahallesinde vatandaşlarla sohbet etti

Mustafa Palancıoğlu, Seyitgazi Mahallesinde bulunan Kalem Kırda Camii'nde ilk teravih namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Ramazanlarının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Seyitgazi Mahallesi ile çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallede yer alan Seyit Burhanettin Mezarlık Toplantı alanında halk ile sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyoruz. Seyitgazi Mahallesi çevre düzenlemeleri, parkları ve sosyal ve kültürel tesisleri özellikle Seyit Burhanettin Mezarlığı ile şehrimizin adeta maneviyat merkezidir. İlk teravi namazımızı burada eda ederek semt halkımız ile beraber olduk, sohbet ettik” diye konuştu.