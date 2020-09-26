İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Palancıoğlu: "Sosyal belediyecilik ile Melikgazi'den"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, okulların eğitim ve öğretime açılması ile öğrencilere kırtasiye ve okul çantası verildiğini bildirdi.


Okul İdarecileri ve Okul Aile Birliğince belirlenen öğrencilere verilmek üzere eğitim kırtasiye ve okul çantası alındığını ve okul idarecilerine verildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;


"Melikgazi Belediyesince her yıl kırtasiye ve okul çantası yardımı yapmaktayız. Melikgazi İlçe sınarları içerisinde 70 ilköğretim okulu bulunmaktadır. öğrencilere verilen kırtasiye ve okul çantası ile aile bütçelerine bir nebzede olsa yardımcı olmaktayız. Toplum içerisinde sosyal dengeyi sağlamak ve eğitimde başarıyı artırmak amacı ile yapılan bu çalışma takdir toplamaktadır. Amacımız hayırseverleri teşvik etmektir. Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve öğretim yatırımları ile bir eğitim dostu olduğunu kanıtlamıştır. Bütün öğrencilere derslerinde başarılar diliyoruz. ‘Geleceğe yapılan yatırım eğitimden geçer' bu ilke ile yardım ve yatırımlarınız devam edecektir.”


Öğrenciler ve aileleri, Melikgazi Belediyesinin eğitim ve eğitimciye yaptığı yatırımlar için Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.