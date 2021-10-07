Başkan Palancıoğlu Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Mustafa Palancıoğlu, Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürü ile Melikgazi Tapu ve Kadastro Müdürlerini yeni hizmet binasında ziyaret ederek, artık vatandaşların işlemlerinin çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirileceğini söyledi.

Kayseri Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün bir kaç ay önce hizmete girdiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeni Bölge Müdürlüğü binasında bütün müdürlükler toplandı. Dolayısıyla vatandaşlarımız tek bir alanda nitelikli hizmet alıyor. Tapu kadastronun yaptığı çalışmalar takdire şayan. En şeffaf, en temiz, en güzel hizmet veren kurumlardan birisi haline geldi. Bu kapsamda da belediyelerin en çok ortak çalıştığı kurumların başında geliyor. Tapu ve kadastro bizim yaptığımız tüm ifraz, tevhid ve imar ile ilgili, kentsel dönüşümle ilgili, 18 uygulamaları ile ilgili tüm uygulamalar bir altyapı çalışması gibi çok hummalı yapılan çalışmalar. Bu kapsamda da biz Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüzü ve Melikgazi müdürlüklerini oldukça yoruyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarından dolayıda Melikgazi'de birçok hizmeti güzel bir şekilde verme imkânımız oluyor. Arkadaşlarımızı hem meslektaş olarak hem de mesai arkadaşı olarak görüyorum. Yeni hizmet binalarında daha kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayseri'nin tapu ve kadastro bu anlamda birçok ile göre çok ileride olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Tapu ve kadastronun artık dijital ortama geçmesi, koordinat sistemlerinin, mülkiyet verilerinin, tapuların çok hızlı bir şekilde elde edilmesi ve vatandaşın çok hızlı bir şekilde alım satım yapması çok önemli. Melikgazi 600 bin nüfusla Türkiye'de ruhsat verme açısından ilk dörde girdiği gibi alım satım işlemlerinde de hep üst sıralarda. Dolayısıyla bu başarıyı yakalarken Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün ve diğer müdürlüklerinde çok büyük katkısı var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Cenabı Allah birlik, beraberlik ve huzur içerisinde çalışmayı nasip etsin” diye konuştu.