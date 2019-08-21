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Başkan Palancıoğlu taşkın kanallarını inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, önceki gün başlayan sağanak yağış sonrası ilçe genelinde bulunan taşkın su kanallarını inceledi.


Ana kanalların tamamlandığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, cadde ve sokaklardaki rögarları bu kanallara bağlayacaklarını vurguladı. Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları kaydetti;


“En sıcak aylardan Ağustos ayında kısa sürelide olsa şiddetli sağnak yağmur yağdı. Birçok bölgede inceleme ve tespit çalışması yaptık. Belediyemizce yapılan Yıldırım Beyazıt taşkın koruma kanalındayız. Taşkın kanal korumu çalışmamız Mimarsinan OSB'de devam ediyor. Taşkın su kanalları ile su taşkınlarını önlüyoruz, şimdi sıra su birikintilerini bu kanala bağlama işinde. Şiddetli yağıştan su basabilirdi. Melikgazi personelimize teşekkür ederim. Yağmur yandığından beri gayretle çalışıyorlar. Alt yapıdan ve hızlı yağıştan dolayı su basmaları oluyor. KASKİ ve gerekli kurumlar elinden gelen çalışmaları yapıyor. Bir daha su baskınları yaşanmasın diye tespit ettiğimiz noktalara gerekli çalışmaları yapacağız.”

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