Başkan Palancıoğlu: "Teknoloji takımı kuruyoruz"

Kurulacak olan Teknoloji Takımı ile gençlerin teknolojik hedeflerine daha planlı ve temelden ulaşmaları hedefleniyor.

Kayseri'ye kazandırılan TEKNOFEST Türkiye birinciliklerinin ardından Türkiye Yüzyılı'nda gençlere destek olmaya devam edeceğinin sözünü veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu gençlerin her zaman yanında olduklarını ve onlar için teknoloji takımı kurulacağına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Gençlere destek olup inandık, içlerindeki cevherleri ortaya çıkarttık. Gururluyuz. TEKNOFEST'te kazanılan bu güzel dereceler gençlere olan inancımızın ne kadar haklı olduğunu ispat etti. Durmadan, hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kez de desteğimizi daha temele indirerek içinde güzel cevherler barındıran geçlerimizi en başından destek ve yol gösterici oluyoruz. Gençlerimizi her zaman destekleyeceğimizin sözünü tuttuk. Melikgazi'de Teknoloji Takımı kuruyoruz. İlk etapta ilköğretim ortaöğretim lise seviyelerinden başvurular alacağız sonrasında gelen portföye göre TEKNOFEST, MEB gibi teknoloji yarışmalarına katılacak ekipler oluşturacağız. Ekiplerin çalışmalarını teknoloji atölyelerimizde yapabileceği bu projede ön başvuru sürecini başladı. Temel bir başvuru formumuz var, gençlerimizi melikgazi.bel.tr/teknolojitakimi adresinden başvurularını oluşturmaya çağırıyorum. Melikgazi her daim yanınızda. Gençlerimizle gurur duyuyorum.”