Başkan Palancıoğlu Türkiye'yi AB'de 9 yıldır hem temsil ediyor hem de ülkenin haklarını savunuyor

Avrupa Birliği (AB) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu üyesi olarak Türkiye'yi hem temsil ettiğini hem de ülke çıkarlarını anlatarak savunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 23-27 Ekim 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Strazburg şehrinde yapılacak olan Avrupa Konseyi'nin 43. Oturumuna katılacağını söyledi.

2013 yılından itibaren 9 yıldır Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Birliği'nde görev yaptığını bu süre zarfında Türkiye'yi hem temsil etiğini hem ülke çıkarlarını koruduğunu daha da önemlisi aleyhteki görüşme ve kararların doğrusunu anlattığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “9 yıldır ülkemizi temsil ediyorum. 18 kişiden oluşan ulusal heyette ülkemizin çıkarlarını savunuyorum. Bu çerçevede her yıl iki defa Avrupa'da Strazburg'daki toplantılara iştirak ediyorum. Yine bu sene Ekim 23 ve 27'si arasında Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi'nin 43. oturumuna oturumuna katılacağım. Burada yine ülkemizin çıkarlarını konuşacağız ve ülkemizin konularına destek vereceğiz. Ayrıca bu çerçevede de yine kısa adı ARLEM olan Avrupa ve Akdeniz Bölgeler Yerel Komite toplantısının İzmir'de 7-8 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak olan toplantısına iştirak edeceğim. Son olarak ve en güzeli bir ilki gerçekleştirerek Kayseri'de çok güzel bir toplantıya imza atacağız. Pandemi döneminde Avrupa Konseyi'ne bir oturumu Melikgazi'de yapmayı önermiştim bu önerim kabul edildi. 5-6 Aralık 2022 tarihlerinde Avrupa Konseyinin Bölgesel Yönetişim Kongresini Kayseri'mizde yapacağız. Dolayısıyla 8-10 farklı ülkeden Avrupa Birliği'nden heyetlerden katılımla birlikte Avrupa Birliği toplantısını Kayseri'de Melikgazi'de gerçekleştirerek bir çok konuda Kayserimize ayrı bir misyon kazandıracağız. Bu hem Türkiye için hem Kayserimiz ve Melikgazi'miz için güzel bir prestij olacak. Biz artık ülkemizi uluslararası heyetlerde masa başında temsil ediyoruz. Alınan karalarda söz sahibi olarak yön veriyor ve ortak oluyoruz. Bu görevi yapmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Konseyi 28. Türkiye Çalışma Toplantısı'nın Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Kayseri'de yapılmasının çok anlamlı olduğunu çünkü AB üyesi temsilcilerin Kayseri'yi tanıyıp keşfedeceğini, medeniyetler şehri, doğal güzellikler diyarı ve Anadolu kültür merkezini bizzat yaşayarak öğreneceklerini sözlerine ekledi.