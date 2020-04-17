Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi girişinden Organize Sanayi Bölgesi girişine kadar olan güzergâhta çınar, ıhlamur ve leylandi ağaçları dikerek yolu sağlı sollu yeşillendirdi.

“Biz fidan değil 10 ve 40 yaş arası ağaçlar dikiyoruz” diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu ağaçların şu anda pek farkında olmayan Melikgazililer kısa bir süre sonra dallarının yeşermesi ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar. Çünkü biz bu çalışma ile Melikgazi'nin ve Melikgazililerin aslında 20 ve 30 yıl sonrasını bugün yaşamalarına imkân tanıyoruz. Bugün Organize Sanayi Bölgesi yolu üzeri olan Altınoluk'tayız. Bu yolla ilgili güzel düzenlemeler yapacağız. 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Yolumuzu sağlı sollu çınar ağaçları ile yeşillendiriyoruz. Ağaçlarımızı korumaya aldığımız şekliyle kökleriyle birlikte dikiyoruz. Organize Sanayi yolumuza bir renk katarak yeni halini çok yakında sizlerde göreceksiniz. Sanayicilerimiz buradan geçerken yeşil manzara ile karşılaşacaklar. İnşallah bizleri böylece yâd edecekler. Bu yol komple ağaçlandırılmış oldu” şeklinde konuştu.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 2020 yılında dikimi gerçekleştirilen ağaçlar ile aslında bir ilke imza atıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde farklı motivasyonlar olsun diye ağaç dikimlerine devam edeceğiz. Yeni fidanlarımızla, ağaçlarımızla Melikgazi'yi ağaçlandırıyoruz. Organize Sanayi yolunun ana yol aksı dikmiş olduğumuz ağaçlar ile yemyeşil bir yol olacak. Ihlamur ve leylandi ağaçlarımız ile bir iki yıl içinde yolumuz güzel bir görünüme kavuşacaktır. Ana yol akslarına fidandan çok ağaç dikiyoruz. Hayırlı olmasını dilerim”