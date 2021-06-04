Başkan Palancıoğlu ve Milletvekili Taner Yıldız Gön Han'ı İncelediler

Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile restorasyon çalışmaları devam eden Gön Han'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

İncelemeye AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve yönetimi katıldı.

Tarihi miras olan Gön Han'ın yapılan çalışmalardan sonra hak ettiği değere kavuşacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Aylar önce başladığımız ve bize çok büyük heyecan veren Piri Mehmet Paşa tarafından 501 yıl önce yapılan Gön Han'daki çalışmaları Sayın Taner Yıldız Bakanımızla paylaştık. Burası gerçekten Kayseri için büyük bir değer. Özellikle Kapalı Çarşı'nın canlanmasını esnafın yüzünün gülmesini istiyorsak başta Gön Han'ı sonrasında da Vezir Hanı olmak üzere bu bölgeye güzel bir mekan kazandırmak lazım. Bu kapsamda da yoğun bir şekilde özellikle esnafı mağdur etmemek için özellikle akşam çarşıya kapandıktan sonra çalışıyoruz. 340 kamyon hafriyat çıkardık. En son bu hale geldi. 2,5 metre aşağı inildi. Çok hızlı bir şekilde buranın tadilatını yaparak tamamlamayı planlıyoruz. Anıtlar kurulunun izni ile çalışmalarımız devam ediyor. Burada yapacağımız faaliyetler Kayseri'nin turizm ve ticaret hayatına canlılık kazandıracak. Melikgazi olarak tarihi eserlerin en çok bulunduğu ilçeyiz. Zaman ayırıp çalışmalarımızı incelediği için Sayın Bakanımıza teşekkür ederim.”

Kayseri'nin tarihi hafızasını ortaya çıkartan Başkan Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Başkanımıza teşekkür ederim. Kayseri'de böylesine bir eserin ortaya çıkartılması sadece Kayseri için değil, ülkemiz açısından da son derece önemli. Heyecanlı bir çalışma olacak. Gerçek kimliğiyle yeniden hayat bulacağına inanıyorum. Hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.