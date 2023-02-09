Başkan Palancıoğlu ve teknik ekibi Afşin'de incelemelerde bulundu

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine giden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, koordinatör vali olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile görüşerek ihtiyaçları ve yapılabilecekleri istişare etti.

Afşin'de depremden ağır hasar alan binalarda yapılan arama kurtarma faaliyetlerini yerinde gördüklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Depremin 4. günündeyiz. Tüm kurumlar ve devletimiz depremin yaralarının sarılması için canla başla çalışıyor. Herkes birlik, beraberlik, dayanışma içinde destek oluyor. Bizde bugün Melikgazi Belediyesi teknik ekibimle birlikte Afşin'de hasar gören binaların tadilat bakım onarımı ile ilgili olarak incelemelerde bulunuyoruz. Koordinatör vali olarak görevlendirilen Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi'den bilgiler aldık. Belediye başkanlarımızla toplantı yaparak durum değerlendirmesi yaptık. Melikgazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri göçük altındaki vatandaşların sağ olarak kurtarılması için yoğun çaba sarf ediyor. Kayseri'de kurduğumuz Deprem Koordinasyon Merkezimizde depremzedelere yardımları ulaştırmaya bir yandan da devam ediliyor. Acıları birlikte saracağız, birlikte aşacağız bugünleri inşallah” ifadelerini kullandı.