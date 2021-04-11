Başkan Palancıoğlu, yeni seçilen Meclis Komisyon Üyeleri'ne başarılar diledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Meclis toplantısında alınan karların hayırlara vesile olmasını dileyerek, Belediye Meclisimizde yasa gereği meclis içi görev seçimleri yapılmıştır. Belediye Meclisimizin aldığı karalar ile hizmetlerimiz şekillenecektir." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 2020 yılı içinde çeşitli komisyonlarda görev yaparak belediye çalışmalarına yön veren, referans belediye olmada katkı sağlayarak emeklerini esirgemeyen Meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni seçilen komisyon üyelerine ise hayırlı olsun temennisinde bulundu.