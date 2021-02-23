Başkan Palancıoğlu: "Yol medeniyettir"

Mustafa Palancıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile 2021 yılı çalışma ve yol projeleri ile ilgili konuları masaya yatırdı.

Melikgazi'nin daha iyi konuma gelmesi için yol ve asfalt çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu," Melikgazi Belediyesi olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ile toplantı yaptık. 2021 yılı ilkbahar ayları ile başlayacak ve yazın sonuna kadar devam edecek olan çalışma ve yol projeleri ile ilgili tespitlerimizi ve yapılacak çalışmaları değerlendiriyoruz. 2020 yılında yaklaşık 170 kilometrelik yol yaparak rekor kırmıştık. İnşallah ulaşımdaki mesai arkadaşlarımızla bu sene de rekor kıracak bir yıl öncesini geçeceğiz. Yol medeniyettir. Yeni yollar yapıldığı zaman güvenlik güzelleşiyor, temizlik iyileşiyor, arsaların, evlerin değerleri artıyor. Bununla birlikte ulaşım kolaylaşıyor. Dolayısıyla biz Melikgazi'de hem yeni açacağımız hem de yenileyeceğimiz yollarla birlikte Melikgazi'mizin daha iyi konuma gelmesi için çalışıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Emekleri için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

“Yoğun mesai ve hizmet dolu güzel bir yıl geride bıraktık" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

"2021 yılının da daha da iyi olacağını umut ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde vatandaşlarımız evlerindeyken bunu fırsat bilip yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. İnşallah 2021'de Melikgazi ulaşım ve yol konusunda yeni yolların açılması özellikle geniş Mustafa Şimşek Caddesi gibi Belsin'deki İsmail Erez Bulvarı gibi Abdülhamit Han'a yapacağımız yeni bağlantı yolu gibi birçok yeni yolla birlikte ulaşım daha hızlı, daha kolay ve daha rahat olacak. Şimdiden yapacağımız çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum."