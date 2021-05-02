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Başkan Palancıoğlu yüzme sporcusu Yade Sezen'i tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Edirne'de yapılan Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda farkı branşlarda elde ettiği 5 madalya ile derece alan yüzme sporcusu Kayserili Yade Sezen için bir tebrik mesajı yayımladı.


Başkan Palancıoğlu, yayınlamış olduğu mesajda şu açıklamalarda bulundu:


“Edirne'de yapılan Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda ortaokulu öğrencisi farklı kategorilerde madalyalar alan yüzme sporcumuz Yade Sezen'in başarısından dolayı son derece onurlandık. Yüzme sporcumuz Yade Sezen 100 ve 50 metre sırtüstü yüzmede 2 birincilik, 50 metre kelebekte ikincilik, 200 metre sırtüstü yüzmede ikincilik ve 100 metre kelebekte üçüncülük derecelerini elde ederek, bizleri onurlandırmış ve duygulandırmıştır."


Her semtte yer alan kapalı spor tesisleri ve açık hava spor tesisleri ile herkese spor yapma imkanı sağladıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şahsı ve hemşireleri adına Kayserili sporcu Yade Sezen'i kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.

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