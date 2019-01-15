Başkan Palancıoğlu'dan Melikgazi teşkilatına ziyaret

Başkan Palancıoğlu, ilk ziyaretini AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatına gerçekleştirdi. Burada İlçe Teşkilat Başkanı Gökhan Ülke ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizde 20 yıldır hizmet eden Memduh Başkan'ı aratmayacak şekilde bayrağı alıp, Melikgazi'nin çok daha iyi bir ilçe haline gelmesine vesile olacağız” dedi.

“Rabbim 5 yıl boyunca hem Melikgazi'ye, hem Kayseri'ye, hem de ülkemize güzel hizmetler kazandırmayı nasip eylesin” diyen Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu: “Zaten acemiliğimizi Talas'ta atmıştık. İnşallah şimdi Melikgazi'de çok daha farklı, çok daha güzel hizmetleri Melikgazili vatandaşlarımıza sunacağız. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Teşkilatımızla birlikte el ele verip, bu süreçte inşallah rekor oyla -ki 560 bin nüfusuyla Melikgazi Kayseri'nin en yoğun merkez ilçesi- vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya çalışacağız. Gönül belediyeciliğinin en iyi örneğini inşallah birlikte Melikgazi'de gerçekleştirmeye çalışacağız.”

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, Başkan Palancıoğlu'na ziyareti için teşekkür ederek, “Talas'ta yaptığı büyük hizmetler bütün şehrin dilinde. İnşallah bu hizmetlerin çok daha taçlandığı Melikgazi'de devam ettirecektir” ifadelerini kullandı.

Aday tanıtım toplantısında çalışmak istedikleri adayın açıklanmasından ayrıca mutluluk duyduklarını belirten Ülke, “İnşallah Melikgazi'de sırt sırta vererek çok güzel işler yapacağız. Bu anlamda teşkilatımızla, mahalle başkanlarımızla, meclis üyelerimizle her türlü desteği vermeye hazırız. Üzerimize düşen vazife neyse 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan geceye kadar elimizden geleni yapacağız. Sıkılmadık el, ziyaret edilmedik vatandaş bırakmayacağız. İnşallah gönül belediyeciliğini sizinle birlikte taçlandırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ziyaret Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilat Başkanı Gökhan Ülke ve yönetim kurulu üyeleriyle çekilen hatıra fotoğrafıyla sone erdi.