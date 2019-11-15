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Başkan Palancıoğlu:“Erciyes kış sporlarının ilk adresi Hisarcık”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık Meydan Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını değerlendirdi.


Yaz aylarında bağ ve sayfiye alanı olarak yoğun bir nüfusu barındıran Hisarcık bölgesinin kış aylarında da adeta Erciyes Dağı'nın giriş kapısı görevini üstlendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık'ın bir merkez olmasında halkının sevgi dolu ve misafirperver olmasının büyük etkisi olduğunu söyledi.


Kayseri el halısının eskiden bu bölgenin geçim kaynağı olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, yöresel el sanatların unutulmaması için “Kayseri Halısı” ile ilgili olarak bu bölgelerde butik müzeler açılacağını ve özellikle Erciyes Dağı'na gelen yabancı turistlere bu kültürün tanıtılacağını kaydetti.


Her hafta bir mahalle etkinliği ile çalışmaları yerinde tespit ederek değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık halkının artık doğalgaz ile ısındığını ve kapalı semt pazaryeri ile de bir eksikliğin giderildiğini söyledi.


Başkan Palancıoğlu, programın sonunda daha yeşil bir Melikgazi için esnaf ve vatandaşlara çam fidesi dağıttı.

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