Başkan Palancıoğlu'na sazlı sözlü tebrik

Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek ‘Hayırlı Olsun' temennisinde bulundu.

Tomarza Göktepe Köyü Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun kültür ve sanata değer veren, Anadolu kültürüne katkı sağlayan en önemlisi yerel ve bölgesel değerleri önemseyen bir çalışmayı her zaman sergilediğini, bundan dolayı da teşekkür ettiklerini söylediler. Tomarza Göktepe Köyü Dernek Yönetim Kurulu ziyaretinde Aşık İmami Oğlu Ertuğrul İmami, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun Melikgazi Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik mesajını sazı ile söyleyerek anlamlı olduğu kadar ilginç bir kutlama sergiledi. Tomarza Göktepe Köyü Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ziyaretlerinden ve övgü dolu sözlerinden son derece memnun kaldığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Anadolu insanının yüreğinden geleni saza aktarması çok anlamlı ve kültür zenginliğin bir ifadesidir. En temiz duygu ve düşüncelerini bir AŞIK geleneği ile ifade etmesi sadece Anadolu insanına mahsustur. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yerel ve bölgesel değerleri öne çıkararak topluma kazandıracaklarını ve katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.