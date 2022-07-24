Başkan Palancıoğlu'ndan Basın Bayramı Mesajı

Mustafa Palancıoğlu, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 114'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Türk basınımız, milletimizin Milli Mücadelesinde ve 15 Temmuz gibi olağanüstü dönemlerinde milli duruşunu ortaya koymakta, en zor şartlar altında bile görev aşkıyla, milletinin, Türkiye'de ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olmaktadır. Basınımızın bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Kayserimizi daha güzele ve ileriye taşımak adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, başarılar dilerim."