Başkan Palancıoğlu'ndan Başkan İmamoğlu'na ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte üstlenmiş olduğu görevin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Palancıoğlu, sanayicilerin şehrin gelişmesine önemli katkıda bulunduklarını belirterek, OSB Başkanı İmamoğlu'nun şahsında tüm sanayicilere teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun Kayseri OSB'yi ziyaretine AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları da katıldı. Ziyarette Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu ve Denetim Kurulu Üyesi Levent Somtaş da yer aldı.

Ziyaretinde Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennilerinde bulunan Başkan Mustafa Palancıoğlu, sanayicilerin ürettikleri katma değer ile şehrin gelişmesine büyük destek verdiklerini söyledi. Başkan Yunus İmamoğlu'nun şahsında sanayicilere teşekkür eden Palancıoğlu, sanayicilerin özellikle sağladıkları istihdam ile şehrin yükünü aldıklarını belirtti.

Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu da nazik ziyaretleri için Başkan Mustafa Palancıoğlu ve beraberindekilere teşekkür eti. Başkan İmamoğlu, Kayseri'deki yöneticilerin de desteğiyle sanayicilere en iyi hizmeti vermek için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Yunus İmamoğlu, “Sanayicilerimizi daha ileri noktalara taşımak için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte el birliği ile çalışıyoruz” dedi.