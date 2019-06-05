Başkan Palancıoğlu'ndan 'Emlak vergisi' teşekkürü

Mustafa Palancıoğlu, 1-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması gereken emlak vergisi birinci taksitlerini yatıran mükelleflere teşekkür etti.

Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergilerin oluşturduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin yine hizmet olarak kendilerine yansıyacağını kaydetti.

Emlak vergisinin ödenmesi süresinde mükelleflerin % 28'nin bilgisayardan, yüzde 8'nin Posta çeki ve yüzde 64'nun ise bizzat belediye gelerek vergilerini ödediğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, vergi mükelleflerin vergilerini daha rahat ödeyebilmeleri ve mağdur olmamaları için vezne sayılırını artırdıklarını, son hafta sonu günleri ile hafta içi günlerinde fazla mesai yaptıklarını söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kamu yatırımların kaynağı oluşturduğunu sözlerine ekledi.