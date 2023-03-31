Başkan Palancıoğlu'ndan esnaf ziyareti

Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi pastırmacılar çarşısı esnafını ziyaret ederek esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Çarşı bölgesinin Kayseri ticaretinin kalbi olduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri'miz ticaretin kalbidir. İlçemizde ise ticarete can veren esnaflarımız oldukça fazla. Esnaf dostu belediye olarak her fırsatta esnaflarımızla bir aradayız. İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnaflarımızı ara ara ziyaret ediyor, onların ihtiyaçlarını dinliyoruz. Kent hayatını daha konforlu hala getirmek için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Esnafımızı seviyoruz” diyen Palancıoğlu, “Çarşımızın canlanması için bizde belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Esnafımızın kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Güler yüzlü ve samimi sohbetlerinden dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.