Başkan Palancıoğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı

Mustafa Palancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, basın mensuplarının her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yaptıklarını belirterek, “Türkiye'nin ve Kayseri'mizin gelişmesinde büyük katkıları olan basın mensuplarımız, her koşulda büyük bir özveri ve fedakârlıkla kamuoyunu bilgilendiriyor. Objektif ve ilkeli basın, toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. İletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, kamuoyuna doğru, tarafsız bilgi akışı sağlama, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi çok yönlü bir görevi yerine getirmektedir. Pandemi sürecinde de basın mensuplarımız yaptıkları haberlerle toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmuşlardır. Bu anlamda, Kayserimizde görev yapan basın mensupları başta olmak üzere tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. Ebediyete irtihal etmiş olan gazetecilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.