Başkan Palancıoğlu'ndan Kahraman Mehmetçik için taziye mesajı

Mustafa Palancıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Basri Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu mesajında şu açıklamalara yer verdi: "Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan girdiği çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Basri Demirel'e Allah'tan rahmet acılı ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Acımız çok büyük. Bu millet her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi yine devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır. Bu kapsamda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Vatan için şehadete eren tüm kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin. Milletimizin ve devletimizin başı sağ olsun."