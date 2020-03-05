Başkan Palancıoğlu'ndan Karikatürist Suat Yalaz için başsağlığı mesajı

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri basınının önemli şahsiyetlerinden olan Karikatürist Suat Yalaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Palancıoğlu bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan ve İstanbul'da 88 yaşında vefat eden Karikatürist Suat Yalaz ile ilgili olarak mesajında şunlara yer verdi; "Karikatürist Suat Yalaz 16 yaşındayken Kayseri Erciyes Postası gazetesinde ilk karikatürü yayınlandı. Kayseri basınında ilk kez karikatür yayınlayan ve karikatürü Anadolu basınında yaygınlaştıran isimlerin başında gelen Suat Yalaz, Türk karikatür dünyasına unutulmaz karakter ‘Karaoğlan'ı kazandırdı. Son Osmanlı, Yandım Ali' adlı çizgi romanı da sinemaya aktarıldı. Karoğlan adına PTT Genel Müdürlüğü 2006 yılında 4 dizilik pul koleksiyonu çıkardı. Ardında bıraktığı eserlerle, ömründen uzun süren bir sesle cihana seslenecek olan her sanatçı gibi Suat Yalaz da, çok uzun yıllar daha sevenlerinin yanında olmaya devam edecektir. Sayın Suat Yalaz, Kayseri'nin yetiştirdiği önemli isimler arasında yer almıştır. Merhum sanatçımız Karikatürist Suat Yalaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve özellikle Kayseri kültür ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.”