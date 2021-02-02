Başkan Palancıoğlu'ndan pazar esnafına sıcak çorba ikramı

Mustafa Palancıoğlu, Esenyurt ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi bulunan kapalı pazar yeri esnafına sabah çorbası ikram ederek hayırlı kazançlar diledi.

Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin getirmiş olduğu imkânları vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Esnafımız sabahın erken saatlerinde işinin başında. Hava çok soğuk. Bu şartlarda bizlere hizmet için emek veren pazar esnafımıza biz de belediye olarak destek olmak istedik. Kendilerine ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ettik. Halkımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız. Tüm esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler ve sağlıklı günler dilerim. Tüm mahallelerimizin, Melikgazi'mizin huzuru ve refahı için daima çalışıyoruz. Güler yüzü ve samimiyetiyle enerjimize enerji katan pazar esnafımıza teşekkür ederim." dedi.