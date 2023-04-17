Başkan Palancıoğlu'nun Kadir Gecesi mesajı

Mustafa Palancıoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

Kadir Gecesi'nin bütün insanlığa ve İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bu sene Ramazan ayımız gerçekten buruk geçti. Depremden dolayı birçok vatandaşlarımız yerinden yuvasından oldu. İnşallah daha güzel Ramazan Ayında hep birlikte buluşmak dileğiyle. Bugün idrak edeceğimiz Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Sağlık ve huzur içerisinde hem önümüzdeki bayrama hem de bundan sonraki bayramlara hepimize ulaştırsın. Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun, kalplerimiz şefkat ve güzelliklerle dolsun. Bu geceyi layıkıyla idrak etmek, hepimize nasip olsun inşallah” dedi.