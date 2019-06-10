Başkan Palancıoğlu:“Yerelde Başlayan Başarılar Artık Milli Takımlarımız ile de Devam Etmektedir”

Mustafa Palancıoğlu, Türk Milli Futbol Takımını dünya şampiyonu Fransa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Türk Milli Futbol Takımının dünya şampiyonu Fransa karşısında aldığı galibiyetlerinden dolayı ülke olarak son derece gurur duyduklarını belirten Mustafa Palancıoğlu "Bir devlet politikası olarak son yıllarda spora yapılan yatırımlar ile gençlerimizin spor yapmasına imkan tanındığı gibi sonuçları ve başarıları ile de gurur duyulmaya başlanılmıştır. Ayrıca, her ildeki sporcularımız çeşitli branş ve spor alanlarında ulusal düzeyde başarılar elde etmektedir. Bu başarılar ülkemizin gurur kaynağı olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektedir. Tek yürek, tek ses ve birliktelik oluşmasına vesile olmaktadır. Milli takımımızı başarılarından bize yaşattıkları gururdan dolayı tebrik ederim."dedi.

Türk Milli Futbol Takımının galibiyetinin özellikle Avrupa'da ve dünyada büyük bir ses getirdiğini ve gündem oluşturduğunu her yerde Türkiye'nin konuşulduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, Türk Milli Futbol Takımı, oyuncularını ve yöneticilerini kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.