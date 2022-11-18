Başkan Sarıkaya'dan örnek davranış

Bu yıl gerçekleştirilen genel kurulun ardından ortaya atılan dedikoduların bir türlü ardı arkası kesilmezken, Erciyes KSS Yönetim Kurulu Ercan Sarıkaya başkanlığında kooperatifin ve alışveriş merkezinin denetlenmesi konusunda toplanan tutanaklara imza attı. Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan müracaatta Başkan Sarıkaya da imza atarken, kooperatif yönetiminden de açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

“17 Kasım 2022 Perşembe günü Kumsmall AVM ortaklarımızın bir kısmı Yönetim Kurulu Başkanı olarak şahsımı hedef alarak suç duyurusunda bulunduklarına dair bir basın açıklaması yapmışlardır. Olayın gerçek yüzünü siz değerli kamuoyuna açıklama gereği duyuyorum. Bir süredir Kumsmall AVM'de mağazası olan bazı ortaklarımız sosyal medya üzerinden gerçekler ile bağdaşmayan ithamlar ile şahsıma yönelik saldırılara başlamıştır. Her birisini tek tek arayarak olayları belgeleri ile izah etmeme ve hatta belgeleri kendilerine göstermeme rağmen AVM'de tamamen eski yönetim tarafından alınan kararlar ile savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamışlardır.

Bende gerçekten niyetiniz AVM'de geçmiş dönemlerde yapılan projeleri sorgulayarak içiniz rahat olacak ise en doğru yolun yargı olduğunu ve ilk imzayı da benim atacağımı ifade ettim. Bugünde savcılığa verilen dilekçede (ekinde hiçbir belge ve kanıt olmadan) kendileri ile beraber gerçeklerin ortaya çıkması için Başkan olarak imzamı attım. Bu dilekçenin içeriği sadece şahsıma değil aynı zamanda eski yönetimlerde ve denetimlerde görev yapanların tamamını içermektedir. Dilekçe de başka şahıslarında isimleri yer almasına rağmen savcılığa verilen dilekçe öncesinde ve sonrasında fotoğraf karesinde benimde yer aldığım fotoğraflar yerine kasıtlı ve maksatlı olarak benim olmadığım tek fotoğraf karesini şahsımı hedef alacak açıklamalar ile birlikte basına yansıtmışlardır. Yargının vereceğe karara saygım olduğunu ve şahsıma yöneltilen suçlamaları belgeler ile açıklayacağımı belirtmeme ve savcılık dilekçesine imza atarak kendimi de şikâyet etmeme rağmen bazı art niyetli grupların basın açıklamasında algı karmaşası ile sadece şahsımı hedef almalarını kınıyor ve yapılan basın açıklamasının gerçeklerden uzak olduğunu belirtmek istiyorum. 2010 yılında projenin başında olan bir yönetici olarak şehre kazandırılan bu büyük yapılarda kati suretle kişisel bir menfaat gözetmediğim için 31 Mart 2022 seçimlerimde bana inanan üyelerimiz beni yeniden başkanlığa seçerek güvenlerini göstermişlerdir. 2011 yılında da çevre şehircilik bakanlığına dilekçe vererek bu iddiaları çıkaranların ifadelerinin müfettiş tarafından alınmasını sağladım. Mart ayındaki seçimlerde aynı iddiaları gündeme taşıyarak tüm projelere zarar verdiler. Yapılan seçimlerde üyelerimiz bu devasa projeleri başlatan ve bugünlere getiren şahsımı ve yönetim kurulunu seçerek başlatılan projelerin tamamlanması için bizlere tekrar yetki vermişlerdir. Bütün bu mesnetsiz suçlamalara rağmen biz yönetim olarak üyelerimize söz verdiğimiz gibi; 12 yıllık kooperatif hesaplarının görülmesi ( tamamlanmıştır), İmalat kısımlarındaki üyelerin tapularının dağıtılması ( yılbaşından önce tapu dağıtımı başlayacaktır), AVM kısımlarındaki üyelerin tapularının dağıtılması (2023 yılı), İştiraklerden AVM'nin ayrıştırılarak bağımsız hale getirilmesi (2023 yılı), Mobitek ve Mobiboya yatırımlarının aktif çalışır ve karlı hale getirilmesi (2022-2023), Ortak alanların üyelerimizin menfaatine olacak en iyi şekilde değerlendirilip üyelerimize adil şekilde dağıtılarak, Kooperatifin tasfiye süreci aşamasına geçilmesi (2023-2024) için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Asılsız, mesnetsiz, hiçbir belge ve delile dayanmayan iftira niteliğindeki iddialar projelerimize ve üyelerimize çok ciddi zararlar vermektedir. Bütün bu yersiz suçlamalara rağmen çalışmalarımıza devam ederek üyelerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”