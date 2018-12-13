Başkan Taş: “Yemen sahipsiz kalmasın, devlet kumar oynatmasın”

Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkan Ahmet Taş, Yemen'de meydana gelen çatışmalar, yılbaşı ve kumar, Fransa'daki sarı yelekliler eylemi ve 31 Mart Yerel Seçimlerine dair basın açıklaması yaptı.

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap Koalisyonu ile İran'ın Yemen'de ki nüfuz mücadelesi sonucu bu ülkede meydana gelen çatışmalarda 7 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Taş, “22 milyondan fazla insan da yardıma muhtaç durumda. İlaç, gıda, su sıkıntısı hat safhada bulunuyor. Kolera dahil salgın hastalıklardan, çoğunluğu çocuklar olmak üzere her gün yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Koalisyongüçleride ABD'den aldıkları silahlarla ülkede insanlığı katletmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın Yemen'e yardım kampanyası, ülke insanımız tarafından büyük takdir gördü. Yemenli masumlara gıda, su, ilaç ve giyecek ulaştırmak için insanımız düzenlenen kampanyaya desteğini devam ettiriyor. İnsani yardım kurumlarımızın Yemen'e yardım kampanyası da olanca hızı ile devam ediyor. Kadirşinas halkımızı yaptıkları bu yardımlar için takdir ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Devletin şans oyunlarından elini çekmesini bekliyoruz”

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla Milli Piyango stantlarının önlerinde uzun kuyrukları oluştuğunu söyleyen Taş, içki ve kumarın İslam dininde haram olduğunu hatırlattı. Yılbaşı dönemlerinde artan bu gibi uygulamaların kabul edilemeyeceğini ifade eden Taş, “Sivil toplum kuruluşları olarak devletin Milli Piyango, spor toto gibi kumar ve bahis oyunlarından elini çekmesini, kumar oynatan devlet görüntüsünden uzak durmasını bekliyoruz. İşletmelerimizin de yılbaşı sebebiyle içkili eğlence programları yapmalarını asla kabul edilemez buluyor bu uygulamalardan uzak durmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

“Fransa'da ki Eylemler Türkiye'de yaşanmasın”

Taş, Fransa'daki sarı yelekliler eylemlerine dair ise şunları söyledi:

“Bir Avrupa Birliği ülkesi olan Fransa'da haftalardır devam eden ülkedeki akaryakıt zammını protesto amaçlı başlayıp daha sonrasında başkent Paris'te şahıs ve kamu mallarına zarar vererek günlük hayatı yaşanmaz hale getiren sarı yelekliler eyleminin geldiği noktayı kabul etmiyoruz. Türkiye'de bazı basın yayın organları ve siyasilerin eylemlerin Türkiye'de de yapılması için çağrıda bulunmalarını hukuk ve mantık dışı buluyor, kabul etmiyoruz. Bu tip kışkırtıcı çağrılar yapanlar hakkında yasal işlemler başlatılması için ilgilileri göreve davet ediyoruz.”

“31 Mart Yerel Seçimlerinde ehil olanlar seçilsin”

Son olarak 31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimlere değinen Taş, “Seçimler sebebiyle partiler arasındaki ittifak çalışmalarıda son noktaya gelmiş bulunuyor. Hukukun içinde kalmak şartıyla partiler arası ittifaklar bir zenginlik olduğu gibi gerekli şartları taşıyan insanlarında partileri tarafındanyada bağımsız olarak aday olmaları en doğal haktır. Sivil toplum kuruluşları olarak seçimlerin olgunluk içinde, küskünlüğe dargınlığa, millet bütünlüğüne zarar vermeyen bir ortamda yapılması ve millete hizmet edecek ehil adayların seçilerek göreve gelmelerini bekliyor, seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.