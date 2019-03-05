Başkan Tok, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Cumhur İttifakı kapsamında çalışmalarını sürdüren Başkan Tok, önceki gün Sarıoğlan İlçesi'ne daha sonra da Beyazşehir Mahallesi'ne ziyaretlerde bulundu. Kent merkezinde ve kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Tok, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Tok, , “Birlikten bereket doğar. AK Partili kadrolarla Türkiye'nin birliği ve beraberliği için birleştik ve bundan gayet memnunuz. Beraber alın teri dökerek mahalle mahalle geziyoruz. Devletimiz ve milletimiz için beraber yürüyoruz” dedi. Gittikleri her yerde coşkuyla karşılandıklarını kaydeden Tok, sadece seçim sürecinde kadar değil seçimden sonra da vatandaşla iç içe olacaklarını söyledi.

İl Başkanı Serkan Tok, 31 Mart'ta Kayseri'deki 17 belediyeyi de Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazanacağını söyleyerek; "Devletimiz ve milletimiz için beraber yürüyoruz. Şer odaklarının palazlanmaması için, bu ülkenin bekası için var gücümüzle çalışacağız" dedi.