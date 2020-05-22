İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Tok: “Virüs nedeniyle evde kalacağımız bir bayram yaşayacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Korona virüsle mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirten Serkan Tok, “Korona virüs salgınından dolayı bu yıl evimizde kalacağımız bir bayram yaşıyoruz. Ülkemizde 11 Mart tarihinden beri görünen korona virüs salgınını devletimiz, bakanlıklarımız ve siz uyarıları dikkate alarak evlerinde kalan vatandaşlarımız sayesinde kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmayacak, mesele toplumsal sağlık olunca elbirliği ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz inşallah. Bu vesile ile tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, evlerimizde geçirmek zorunda kalacağımız bu özel günün birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız ve aynı sofrada buluşacağımız günlerin yakın olması duası ve dileğiyle herkese hayırlı, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.