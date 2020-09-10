Başkan Topçu'dan rekor zam

Göre Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Mustafa Topçu, Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgiler veren Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti, “İmzaladığımız bu toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesi ile birlikte yevmiyeleri yüzde 42 civarında bir zam oranıyla 102 liradan 145 liraya çıkardık. Toplu iş sözleşmemizdeki sosyal haklarda da yüzde 100 oranında artışa gidildi. Ayrıca 52 yevmiye tutarında sendikal ikramiye verilmesi hususunda anlaşmaya varıldı. Böylelikle üyelerimizin brüt ücretlerinde 1850 TL artışa gidilerek net ücretlerine 1200 TL tutarında ücret zammı yansımış oldu. Bu vesileyle toplu iş sözleşmemizde emeği geçen belediye yetkililerimize ve başkanıma teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizin belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Topçu da törende bir konuşma yaparak şu şekilde devam etti, “Toplu İş Sözleşmemizle Göremiz için gece gündüz demeden emeğini esirgemeyen çalışan işçilerimizin alın terinin karşılığını imkanlarımız dahilinde vermeye çalıştık. İnşallah belediyemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olur.” dedi.

İmzalar atıldıktan sonra Sendika Başkanı Çelik, işçiler adına Belediye Başkanı Topçu'ya bir hediye takdim etti.