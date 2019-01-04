Başkan Üçkan: “Dönmeyi hiç düşünmediler”

Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Sarıkamış Harekatı'nın 104'ündü yıl dönümü dolayısıyla ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu.

Üçkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişi olmayanın geleciği olmaz. Daha da önemlisi geçmişini bilmeyen doğru bir geleceğe adım atamaz. Bu günlerde tarih bilincini düşündüğümüzde yeni nesiller nereden nereye geldiğimizi bilmeliler Özellikle Sarıkamış harekâtında 90 bin Şehidimizin Ruslara karşı verdikleri amansız mücadelede ve -40 derecede nasıl şehit olduklarını bilmeliler.

Yüce Türk Milletinin, bayrak uğruna, vatan uğruna, bağımsızlık uğruna ölmek için savaşa girdiğinin göstergesi, 22 Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleşen ve birçok vatan evladının donarak hayatını kaybettiği Sarıkamış Harekâtı olmuştur.

Sarıkamış, düşmanın üstün gücüne karşı canını siper eden engin ruhlu, vatan âşıklarının mirası, kahramanlık ve yiğitlik destanıdır. Sarıkamış Harekâtı dünyaya kafa tutan milletimizin vatanı için yapabileceklerinin kanıtıdır.

Sarıkamış'ta askerlerimiz bu uğurda şahadete yürümüştür. Allahuekber Dağları'nın Sarıkamış'taki cesaret ateşini karlar söndürememiş, vatan için çarpan yüreklerin heyecanını soğuk dindirememiştir.

Ağır hava koşulları altında savaşan Türk askeri, muharebenin sonuna kadar direnmiş; dayanıklılık, itaat, direniş ve mücadele azminin üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış, şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatları Türk milletinin bağrına defnedilmiştir.

Harekâtın 104. yıldönümü vesilesiyle Sarıkamış'ta verilen var olma mücadelesinde o günden bugüne kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan, şehit düşerek vatanın her karış toprağının kıymetini bize anlatan, Sarıkamış destanının neferlerini ayrıca Geçmişte olduğu gibi bugünde ülkemizin bekası ve geleceği için hiç düşünmeden istiklal ve vatan uğruna canını siper eden kahramanlarımızı rahmetle anıyor ve gazilerimize Allah'tan şifa diliyoruz.”