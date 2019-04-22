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Başkan Üçkan: "Yüreği yanan bir annenin, canı koparılmış bir babanın acılı gününde bu çirkin olayın gerçekleşmesi bizleri üzmüştür"

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan yaptığı açıklamada; "Yüreği yanan bir annenin, canı koparılmış bir babanın böylesi acılı gününde bu çirkin olayın gerçekleşmesi bizleri üzmüştür" dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan yaptığı açıklamada; "Yüreği yanan bir annenin, canı koparılmış bir babanın böylesi acılı gününde bu çirkin olayın gerçekleşmesi bizleri üzmüştür" dedi.


Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan açıklama yaptı. "19 Nisan 2019 tarihinde mübarek Berat Kandilinde Hakkâri'den gelen dört kahramanımızı şehit verdiğimiz haberiyle yıkıldık. Vatanı bayrağı ve ezanı uğruna şahadete yürüyen şehitlerimize Allah tan rahmet yaralanan kahraman Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yapılan bu saldırı gösteriyor ki ülkemiz üzerinde planlanan oyunlar hiç zaman bitmeyecektir. Şer odaklarının içerde ve dışarda yapacakları her türlü hainliğe karşı bu aziz millet daima vatanı bayrağı ve ezanı için Şehit ve Gazi olmaya hazırdır. Vatan olmamızın, bir ve beraber olmamızın şahitleri olan şehitlerimiz ebediyete uğurlanırken şer odaklarının kirli elleri şehidimizin cenaze törenin de de bir kez daha kendini göstermiştir. Şehit Aileleri ve Gaziler olarak şehidimizin cenaze töreninde gerçekleşen bu menfur olayı kınıyor, hiçbir olayın şehidimizin cenaze törenine gölge düşürmesini istemiyoruz. Yüreği yanan bir annenin, canı koparılmış bir babanın böylesi acılı gününde bu çirkin olayın gerçekleşmesi bizleri üzmüştür. Hakkâri'de şehit olan kahramanlarımızla birlikte bütün şehitlerimize Allah tan rahmet, ailelerine yakınlarına ve Türk Milletine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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