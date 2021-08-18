Başkan, Vali ile birlikte yöresel ürünleri inceledi

Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Kayseri-Ankara karayolunda yol kenarında tarladan sofraya satış yapan çiftçilerle ve gurbetçi vatandaşlarla sohbet etti, yöresel ürünleri inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Yamula Barajı yakınlarında yol kenarında kurulan ve yöresel ürünlerin yer aldığı pazarda üreticiler ile vatandaşlarla bir araya geldi. Yamula patlıcanından, ay çekirdeğine, karpuzundan kavununa, domatesinden üzümüne kadar birbirinden lezzetli organik ürünlerin yer aldığı pazarda ürünleri inceleyen Başkan Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla birlikte tarladan sofraya uzanan lezzet yolculuğuna ortak oldu.

Büyükkılıç, Vali Günaydın ile birlikte alış veriş yapan gurbetçi vatandaşlarla da sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.