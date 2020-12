Başkan Varol Dünya Mühendisler Günü'nü Kutladı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutladı. Varol yaptığı açıklamada, “Büyük Atatürk'ümüzün 'Türk mühendislerinin alnında, Türk istikbalini aydınlatan ışık parıldar' sözünün takipçisi mühendislerimizin ve mühendis adaylarımızın 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Mühendislerin geçmişten bu yana ilgi alanları, faaliyetleri ile ilgili olarak insanlığı bilgilendirmeyi ve faydalı olmayı görev edindiklerini söyleyen Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, mühendisliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Yaşamın başlamasıyla birlikte ortaya çıkan mühendislik mesleği sosyal yaşamı kapsıyor ve en büyük hedefimiz ise insanlığa hizmettir. İnsanlığın faydasına olan her türlü araç ve gereci üreten mesleklerin başından mühendislik geliyor. Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Mühendislik, matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalar, tecrübe ve uygulama yoluyla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik olan yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslekler topluluğudur. Medeniyetlerin kurulduğu yıllardan bu zamana insanlığın karşılaştığı sorunları çözmekte ve geliştirmekte önemli bir rol oynamıştır. Bu sebeple mühendislerimizin geçmişten bu yana her zaman, ilgi alanları ve faaliyetleri ile ilgili olarak insanlığı bilgilendirmeyi ve onlara faydalı olmayı görev edinmişlerdir. Bunu yaparken de amaçları insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve güvenli yaşamalarını sağlayacak bilgileri kendilerine ulaştırabilmek olmuştur. Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Büyük Atatürk'ümüzün “Türk mühendislerinin alnında, Türk istikbalini aydınlatan ışık parıldar” sözünün takipçisi mühendislerimizin ve mühendis adaylarımızın 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutluyorum."