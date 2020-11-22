Başkan Yalçın '100 ağartmaya' devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, seçim döneminde ‘100 Ağartan Projeler' olarak bütünleştirdiği projelerden 7'sini daha hayata geçirdi. 1,5 yılda 100 projeden 35'ini Talas'a kazandıran Başkan Yalçın önemli bir başarıya imza atmış oldu.

KÜLTÜR MERKEZİ VE 7/24 KÜTÜPHANE

Başkan Yalçın'ın seçim döneminde ortaya koyduğu projelerin en önemlilerinden olan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane 31 Ekim'de hizmete girdi. Kapılarını açtığı günden bu yana çok büyük ilgi gören ve günlük ortalama bin kişiye araştırma, çalışma ve kitap okuma imkanı sunan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'nin, ne kadar doğru ve gerekli bir proje olduğu da tescillenmiş oldu.

‘MAHARETLİ ELLER KADIN ÜRETİCİ PAZARI'

Başkan Yalçın'ın son dönemde hizmete sunduğu bir diğer önemli proje de Kadın Üretici Pazarı oldu. Başta ev hanımları olmak üzere kadınların üretime katılması ve ürettiklerini kazanca dönüştürerek ekonomiye katkı sağlaması amacıyla başlatılan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, Kasım ayı içerisinde 2 kez kuruldu ve çok büyük ilgi gördü.

BAŞAKPINAR'A ANAOKULU

100 Ağartan Projeler'den bir diğeri olan Başakpınar Mahallesi'ne açılan Anaokulu oldu. Seçim döneminde bölgenin ihtiyacını tespit eden ve bu doğrultuda eski belediye binasını Anaokulu'na dönüştüren Başkan Yalçın, bodrum katta eğitim almak zorunda kalan çocuklar için kaliteli bir eğitim yuvası kazandırmış oldu.

MEVLANA MAHALLESİ'NE KAZANDIRILAN PARKLAR

Bunlarla birlikte yeşil alan çalışmalarına özel önem veren Başkan Yalçın'ın Mevlana Mahallesi'ne kazandırmış olduğu parklar da yine 100 Ağartan Projeler içerisinde yer alıyor.

Mevlana Mahallesi'ndeki kayalık alanın 7 bin m.lik bir parka dönüştürüleceği sözünü veren Başkan Yalçın, bu yaz döneminde gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucu parkı tamamlayarak bölge sakinlerinin hizmetine sundu. Pandemi dönemindeki özverili çalışmalarına karşılık ‘Sağlık Çalışanları Parkı' adı verilen park, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu.

Başkan Yalçın'ın yine Mevlana Mahallesi'ndeki tanımsız boş alanların parka ve yeşil alana dönüştürülme projesi de hayata geçirildi. Bu kapsamda mahalleye 17 park ve 2 km. uzunluğunda ‘Yeşil Yol' kazandıran Başkan Yalçın, verdiği sözü yerine getirmiş oldu.

ALİ DAĞI'NDA ‘SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞLERİ'

Ali Dağı 360 Yürüyüş Yolu'nu daha aktif kullanılır hale getirmek amacıyla ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri” projesini geliştiren Başkan Yalçın, bu yaz döneminde pandemi tedbirlerine uygun olarak birçok grupla bölgede ağaç dikti ve yürüyüş yaptı.

7 MAHALLEYE 18 FIRIN

100 Ağartan Projeler içerisinde yer alan kırsal mahallelerin fırınlarını bakım onarımlarının yapılması ve yenilerinin kazandırılması da yine bu yaz döneminde faaliyete geçirildi. Bu kapsamda 7 mahallede toplam 18 fırınelden geçirilerek ve yenileri ilave edilerek bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Başkan Yalçın'ın kısa sürede hayata geçirdiği bu 7 proje ile 100 Ağartan Projelerden 35'i Talas'a kazandırılmış oldu.

HEM YÜZ AĞARTIYOR HEM DE YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Bir yandan 100 Ağartan Projeleri hızlı bir şekilde hayata geçiren Başkan Yalçın, bir yandan da eğitim konusunda yaptığı çalışmalarla ‘Yüz Güldürüyor.' Uzaktan eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi Talaslı öğrencilere 1000 adet tablet armağan eden Başkan Yalçın, öğrencilerin velilerin ve eğitim camiasının yüzünü güldürmüş oldu.