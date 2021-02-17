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Başkan Yalçın: “Allah bu gece hürmetine bolluk ve bereket nasip etsin”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Yalçın mesajında, kutlu zaman dilimlerine girdiklerini belirterek, “Geçtiğimiz cumartesi günü üç ayların ilki olan Recep ayına girmiştik. Şimdi de Regaib Kandili'ni idrak ediyoruz. Başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hakk bu gece hürmetine başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa bolluk bereket, huzur afiyet ve sağlıklı günler nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

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