Başkan Yalçın: "Baba, gücün ve güvenin simgesidir"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Babalar Günü' münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında babalığın gücün ve güvenin simgesi olduğuna işaret eden Başkan Yalçın; “Babanın sahip olduğu kişilik, çocukların en büyük servetidir. Çocuk için baba, gücün ve güvenin simgesidir. Ailesi için fedakarca mücadele veren, koruyup kollayan, varlığı ile aileyi bir arada tutan tüm değerli babalarımızın gününü kutluyor, yuvalarında huzur dolu nice yıllar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Şehit babaları ve gazilere de ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın; “Evlatlarını bu vatan için toprağa vermiş değerli babalarımızı ve çok değerli gazilerimizi de hayırla yad ediyor, hassaten babalar gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.