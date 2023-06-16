Başkan Yalçın: "Babalar Günü'nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan 'Babalar Günü' dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında; “Dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş, hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, iyiliğin, fedakârlığın ve şartsız sevginin timsali olan babalarımızın ‘Babalar Günü'nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü;

“Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere rehberlik eden öğreticilerimizdir. Baba sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit babaları olmak üzere, hayatta olan tüm babaların bu özel gününü en içten duygularımla kutluyor, Dar-ı Bekaya irtihal eden tüm babalarımıza da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.”