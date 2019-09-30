İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yalçın Başakpınar'da çalışmaları inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başakpınar’da düzenlenen ‘Belediye Mahallemizde’ programından sonra Başakpınar sokaklarını gezerek hem vatandaşlarla sohbet etti hem de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başakpınar'da düzenlenen ‘Belediye Mahallemizde' programından sonra Başakpınar sokaklarını gezerek hem vatandaşlarla sohbet etti hem de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve yetkililerle birlikte Başakpınar'ı gezen Başkan Yalçın, başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaştan büyük ilgi gördü. Onlarla tek tek ilgilenen ve istekleri olup olmadığın soran Başkan Yalçın, Başakpınar'da yaşayan herkesin gönlünü kazanacak işler yapmak için canla başla gayret ettiklerini söyledi.


Yapılan çalışmaları da inceleyen Başkan Yalçın, gördüğü eksikliklerle ilgili olarak belediye ekiplerine çeşitli talimatlar verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.