Başkan Yalçın: "Başkan Beyaz Masada' uygulaması vatandaşın yönetime katılma programı"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Başkan Beyaz Masada' uygulamasının vatandaşın yönetime katılma programı olduğunu söyledi.

Başkan yardımcılarıyla birlikte bir kez daha takipçilerinin karşısına geçen ve sosyal medya hesabından gelen soruları cevaplandıran Başkan Yalçın, önemli bir uygulama gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Bu program sıradan bir soru cevap programı değil. Buradan gelen istek ve talepler, görüş ve öneriler bizim için önem arz ediyor. Yaptığımız ve yapacağımız işlere yön veriyor. Bu bakımdan sadece soru-cevap programı olarak değil, vatandaşımızın yönetime katılma programı olarak görüyorum” dedi. Son dönemde yapılan belediye faaliyetleri hakkında kısa bilgiler de veren Başkan Yalçın, hizmete giren Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'nin kendisini hem duygulandırdığını hem de gururlandırdığını söyledi. Ayrıca Sıfır Atık Fikir Ödülü, Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, Tarım Anneleri Ev'leniyor, Makine Parkına 24 yeni araç takviyesi ve Pati Yolu gibi öne çıkan belediye çalışmalarını da değerlendiren Başkan Yalçın, Millet Bahçesi yapımı için Ankara'da Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin ile yaptığı görüşmeden de bilgiler aktardı.

Programda vatandaşlardan gelen istek ve görüşleri de değerlendiren Başkan Yalçın, kentsel dönüşüm, park-bahçe, yol yapımı, toplu taşıma, ekmek büfesi, mesken ruhsatı, bilet dolum gişesi gibi çeşitli konularda gelen soruları cevapladı. Yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür mesajlarının da geldiği programda özellikle geçtiğimiz günlerde hizmete giren 7/24 Kütüphane için çok sayıda teşekkür mesajı paylaşıldı.