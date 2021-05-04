Başkan Yalçın, ‘Başkan mahallemizde' ile evlere konuk oldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Başkan Mahallemizde' programıyla yeni bir uygulamaya imza atarak vatandaşlarla zoom üzerinden sohbet etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programın ilk hafta konukları Mevlana Mahallesi sakinleri oldu. Mahalle Muhtarı Hacer Arık'ın yanı sıra çok sayıda mahalle sakini evlerinden programa bağlanarak sohbet etme ve düşüncelerini aktarma imkanı buldu.

Yapacakları işlerde vatandaşların katılımını önemsediklerini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, pandemiye rağmen halkla buluşmaya ve fikirlerini almaya devam ettiklerine dikkat çekerek, katılan herkese teşekkür etti.

Talas'ın ve Kayseri'nin en büyük mahallesi ile başladıklarını ifade eden Başkan Yalçın, önümüzdeki haftalarda diğer mahalle sakinleriyle bu şekilde buluşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Programda ilk sözü alan Mevlana Mahallesi Muhtarı Hacer Arık, böyle bir program düzenlediği için Başkan Yalçın'a teşekkür etti ve bu şekilde hem kendisinin hem de mahalle halkının istek ve taleplerini dile getirmekten memnun olduklarını kaydetti.

Programda sırasıyla söz alan katılımcılar da hem çeşitli konulardaki istek ve taleplerini dile getirirken hem de Talas'ın gelişimi için düşündükleri proje ve önerileri aktardı. Programda hazır bulunan başkan yardımcıları tarafından not edilen konular arasında, özel çocuklar için yapılacak çalışmalar, teknoloji tabanlı sosyal yardım projeleri, bisiklet yolu yapımı, deprem toplanma noktaları, genç nüfusa yönelik sosyal tesis yapımı gibi öneriler dikkat çekti.

“ŞU DA OLSA DİYE İÇİMDEN GEÇİRİYORUM, İKİ GÜN SONRA HAYATA GEÇİRİLİYOR”

Yakın zamanda Adana Tufanbeyli'den Talas'a taşındığını ve eski bir belediyeci olduğunu ifade eden bir katılımcının sözleri ise hayli dikkat çekiciydi.

Başkan Yalçın'ı takdirle takip ettiğini söyleyen Mevlana Mahallesi sakini, “Bir konuda şu da olsa diye içimden geçiriyorum, bakıyorum iki gün sonra ekipleriniz onu hayata geçirmiş. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Mesela binaların sürekli dezenfekte edilmesi, karantinada olan hastaların ekipleriniz tarafından aranıp halinin hatırının sorulması çok önemli ve bunlar hep yapılıyor. Bina önlerinde, parklarda hep sizden ve ekiplerinizin başarısından bahsediliyor. Hemen yanı başında oturduğum Sağlık Çalışanları Parkı için de ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajının geldiği programın sonunda Başkan Yalçın yerel yönetimler ve şehircilik konularında zaman zaman başvurduğu kitaplardan bazılarının tanıtımını yaptı.

MAHALLE MAHALLE DEVAM EDECEK

Başkan Yalçın tarafından başlatılan ‘Başkan Mahallemiz'de zoom üzerinden buluşma programı önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Nüfus yoğunluğu olduğu için önümüzdeki hafta yine Mevlana Mahallesi ile sürecek olan program, daha sonraki haftalarda diğer mahallelerle devam edecek.

Programa katılmak isteyenler www.talas.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.