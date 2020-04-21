Başkan Yalçın: “Bir karış toprak bile boş kalmamalı”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu amaçla çiftçilere her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Talas İlçe Tarım Müdürü Murat Ürker ve Talas Belediyesinden yetkililerin katılımıyla kırsal mahalle muhtarları ve çiftçilerle bir toplantı gerçekleştiren Başkan Yalçın, bir karış toprağın boş kalmamasının büyük önem kazandığına dikkat çekti. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda koronavirüs salgınıyla birlikte tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasının zorunlu hale geldiğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Hiçbir şey dünkü gibi olmayacak. Artık bundan sonra, korona öncesi korona sonrası diye değerlendirilecek. Bu yüzden topraklarımızda bir karış boş yer kalmasın diye çabalıyoruz. Önümüzü tasarlamazsak geleceğimizi kaybederiz. Benim asli görevim olmamakla birlikte ‘nasıl ederiz de topraklarımızı daha verimli hale getiririz, tarımla uğraşan insanımızın önünü nasıl açarız?' diye gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda da çiftçilerimize gerekli desteği sağlamaya hazırız” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de sözlerine, Başkan Mustafa Yalçın ve ekibinin tarıma verdiği desteğe teşekkürle başlayarak, “Mustafa Yalçın başkanım, devlet politikası ile örtüşen bir iş yapıyor. Tarımsal makine parkı kuruyor, ekim dikim için teşvik ediyor ve maddi manevi destek sağlıyor. Şimdi de ilçe genelindeki toprakların daha verimli kullanılmasını sağlamak ve alternatif ürün ekimini teşvik etmek amacıyla bizleri bir araya getirdi. Kendisine bu vesileyle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra bölgede yapılan mevcut tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesi ve alternatif ürün ekimine dair yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Karşılıklı görüş alış verişi şeklinde geçen toplantıda söz alan muhtarlar ve çiftçiler de tarıma bu kadar destek veren bir belediye başkanı ile çalışmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.